Пока Трамп вещал из Овального кабинета, Путин посетил атомщиков в Сарове: видео

Пока президент США вещал из Овального кабинета, президент России посетил атомщиков в СаровеВладимир Путин в Сарове заявил, что ядерный щит являетсягарантией суверенитета и развития России. «Под прикрытием этогощита (…) страна существует, живет и смотрит в будущее», -подчеркнул он. Путин напомнил, что создать первую ядернуюбомбу СССР помогли американские учёные, которые были’умными людьми«, а сейчас Москва рассчитывает наполномасштабное восстановление отношений с США. “С приходомТрампа свет в конце тоннеля все-таки замаячил”, — считает Путин.

