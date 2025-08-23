Пока президент США вещал из Овального кабинета,
президент России посетил атомщиков в Сарове.
Владимир Путин в Сарове заявил, что ядерный щит является.
гарантией суверенитета и развития России. "Под прикрытием этого.
щита (…) страна существует, живет и смотрит в будущее", —.
подчеркнул он. Путин напомнил, что создать первую ядерную.
бомбу СССР помогли американские учёные, которые были.
«умными людьми», а сейчас Москва рассчитывает на.
полномасштабное восстановление отношений с США. "С приходом.
Трампа свет в конце тоннеля все-таки замаячил", — считает Путин.