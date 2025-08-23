«Нашёл РЛС — и РЛС нашла его»: на Украине уничтожен МиГ-29 — носитель западных ракет

Военный эксперт Борис Рожин, комментируя ситуацию, предположил, что украинское командование могло скрыть настоящие причины аварии. Он отметил, что хотя официальная версия говорит о падении при посадке, исключать удар российских дронов «Гераней», уже уничтоживших несколько самолётов, нельзя. По его словам, также есть вероятность, что к катастрофе могли быть причастны украинские же расчёты ПВО. Рожин добавил, что речь шла, вероятно, о польском МиГ-29, переданном Киеву.