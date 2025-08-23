Украинская пресса распространила информацию о крушении истребителя МиГ-29, в результате чего погиб пилот. Военный аналитик Борис Рожин скептически отнёсся к официальной версии, отметив, что принимать её «на веру» не стоит.
По заявлению командования Воздушных сил Украины, инцидент произошёл в ночь на 23 августа: разбился истребитель МиГ-29, которым управлял майор Сергей Викторович Бондарь, 1979 года рождения. Киев утверждает, что обстоятельства происшествия уточняются, но предварительно самолёт якобы потерпел крушение при заходе на посадку после выполнения боевой задачи.
Военный эксперт Борис Рожин, комментируя ситуацию, предположил, что украинское командование могло скрыть настоящие причины аварии. Он отметил, что хотя официальная версия говорит о падении при посадке, исключать удар российских дронов «Гераней», уже уничтоживших несколько самолётов, нельзя. По его словам, также есть вероятность, что к катастрофе могли быть причастны украинские же расчёты ПВО. Рожин добавил, что речь шла, вероятно, о польском МиГ-29, переданном Киеву.
Канал «Хроники гераней» уточнил: «29-е МиГи, полученные Украиной от Польши, задействуются как носители ракет AGM-88 HARM для поиска и уничтожения наших радиолокационных станций, в том числе систем ПВО. В этот раз МиГ тоже нашёл РЛС — и она его тоже. Но победа осталась за ПВО».
Неделей ранее российские средства противовоздушной обороны уже уничтожили украинский Су-27, что стало ещё одним ударом по авиации Киева.
В июне украинские СМИ также сообщали о потере западного истребителя F-16 вместе с пилотом Максимом Устименко. Позднее выяснилось, что самолёт был сбит российскими войсками. Погибший лётчик являлся выпускником того же курса, что и Андрей Пильщиков — прозванный «призраком Киева», — погибший в 2023 году.