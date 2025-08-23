Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД раскрыли, сколько россиян до сих пор находятся в секторе Газа

В секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников, сообщили РИА «Новости» в МИД РФ. Дипломаты поддерживают с ними прямую связь и помогают по индивидуальным обращениям. Сейчас помощь предоставляется тем соотечественникам, которые по различным причинам не смогли покинуть анклав во время основной эвакуации.

Источник: Life.ru

«По данным представительства России при Палестинской национальной администрации, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в конце 2023 года была проведена массовая эвакуация российских граждан и членов их семей из числа палестинцев — супругов и несовершеннолетних детей — после начала Израилем широкомасштабной военной операции в ответ на рейд боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда на самолётах МЧС были вывезены около 1200 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее Израиль сообщил о завершении операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа, заявив, что цели кампании по борьбе с ХАМАС были достигнуты. Армия выполнила поставленные задачи и вскоре перейдёт к следующей фазе операции, продолжая наносить удары по боевикам в городе Газа. Представители ВС Израиля добавили, что у ХАМАС больше нет прежних возможностей для ведения боевых действий.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше