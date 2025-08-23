В МИД раскрыли, сколько россиян до сих пор находятся в секторе Газа

«По данным представительства России при Палестинской национальной администрации, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в конце 2023 года была проведена массовая эвакуация российских граждан и членов их семей из числа палестинцев — супругов и несовершеннолетних детей — после начала Израилем широкомасштабной военной операции в ответ на рейд боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда на самолётах МЧС были вывезены около 1200 человек, большинство из которых — женщины и дети.
Ранее Израиль сообщил о завершении операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа, заявив, что цели кампании по борьбе с ХАМАС были достигнуты. Армия выполнила поставленные задачи и вскоре перейдёт к следующей фазе операции, продолжая наносить удары по боевикам в городе Газа. Представители ВС Израиля добавили, что у ХАМАС больше нет прежних возможностей для ведения боевых действий.