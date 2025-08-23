В МИД раскрыли, сколько россиян до сих пор находятся в секторе Газа

В ведомстве напомнили, что в конце 2023 года была проведена массовая эвакуация российских граждан и членов их семей из числа палестинцев — супругов и несовершеннолетних детей — после начала Израилем широкомасштабной военной операции в ответ на рейд боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда на самолётах МЧС были вывезены около 1200 человек, большинство из которых — женщины и дети.