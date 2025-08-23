Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на гигантскую сумму

Страны НАТО в 2024 году, как сообщил председатель военного комитета блока Джузеппе Каво Драгоне, поставили Украине оружия на 50 млрд долларов. По его словам, альянс намерен увеличить объёмы помощи.
«Страны НАТО предоставили (Киеву) 99% от общего объёма военной помощи. — заявил глава комитета итальянской газете Corriere della Sera. — В 2024 году их объём достиг 50 миллиардов долларов».
«К концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю, — сказал он. — Прогнозы весьма оптимистичны». При этом государства, входящие в Североатлантический блок, по заверению Драгоне, намерены продолжать военную помощь и «даже увеличивать её».
