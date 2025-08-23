Ричмонд
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на гигантскую сумму

Страны НАТО в 2024 году, как сообщил председатель военного комитета блока Джузеппе Каво Драгоне, поставили Украине оружия на 50 млрд долларов.

«Страны НАТО предоставили (Киеву) 99% от общего объёма военной помощи. — заявил глава комитета итальянской газете Corriere della Sera. — В 2024 году их объём достиг 50 миллиардов долларов».

«К концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю, — сказал он. — Прогнозы весьма оптимистичны». При этом государства, входящие в Североатлантический блок, по заверению Драгоне, намерены продолжать военную помощь и «даже увеличивать её».

Читайте также: На Камчатке за сутки произошли десятки землетрясений.

