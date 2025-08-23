Ричмонд
Сальдо объяснил, как Киев может нарушить условия мирного соглашения

Киев готов рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО в рамках мирного соглашения, однако Москва должна учитывать вероятность нарушения этих договоренностей. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо считает, что Украина может нарушить данное обещание о невступлении в НАТО.

«Украина нам может пообещать, что она не будет нарушать мирное соглашение. Но это не значит, что это 100 процентов», — сказал Сальдо в разговоре с ТАСС. Он добавил, что России необходимо сохранять готовность к различным сценариям развития ситуации. В том числе и вступление Украины в НАТО.

Он отметил, что ситуация с Минскими соглашениями является показательным примером. Документ изначально предполагал установление мира, однако впоследствии западные лидеры признали, что соглашения использовались как инструмент для затягивания времени, наращивания военного потенциала Украины, провоцирования недовольства среди населения различными мерами и эскалации конфликта на Донбассе.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп принял окончательное решение относительно перспектив вступления Украины в НАТО. По его словам, допускать членство Украины в Североатлантическом альянсе он не намерен, передает слова американского лидера телеканал 360.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше