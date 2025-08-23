Сальдо объяснил, как Киев может нарушить условия мирного соглашения

«Украина нам может пообещать, что она не будет нарушать мирное соглашение. Но это не значит, что это 100 процентов», — сказал Сальдо в разговоре с ТАСС. Он добавил, что России необходимо сохранять готовность к различным сценариям развития ситуации. В том числе и вступление Украины в НАТО.