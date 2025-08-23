«СВ»: подразделения РФ дожимают боевиков ВСУ в Юнаковке

По информации источников, канала, бойцы группировки войск «Север» «дожимают» боевиков ВСУ на территории села и вокруг него. Сообщается о продвижении российских военных в течение суток в Юнаковке на 300 метров и взятии ими под контроль девяти зданий на территории села.