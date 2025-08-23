Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: подразделения РФ дожимают боевиков ВСУ в Юнаковке

По информации источников канала, продвижению российских бойцов в селе способствуют авиационные и артиллерийские удары по противнику.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные успешно продвигаются в селе Юнаковка Сумской области, сообщил в субботу Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников, канала, бойцы группировки войск «Север» «дожимают» боевиков ВСУ на территории села и вокруг него. Сообщается о продвижении российских военных в течение суток в Юнаковке на 300 метров и взятии ими под контроль девяти зданий на территории села.

Кроме того, бойцы РФ выбили противника с позиции в одной из лесополос около Юнаковки.

В публикации отмечается, что продвижению российских бойцов в селе способствуют авиационные и артиллерийские удары по противнику.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники парализовали снабжение ВСУ на сумском направлении.