Профессор Миршаймер: исход СВО на Украине решится на поле боя

Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, заявил, что санкции не окажут влияния на исход конфликта на Украине, который будет решаться исключительно на поле боя, где Россия демонстрирует успехи.
«Санкции больше не имеют значения. Вопрос будет решаться на поле боя», — подчеркнул Миршаймер в интервью блогеру Эндрю Наполитано на YouTube-канале.
По его мнению, победа России в этом конфликте предрешена.
«Мысли о возможном поражении русских — это нелепость», — подчеркнул профессор.
Ранее госсекретарь Марко Рубио выразил мнение, что Вашингтон не намерен вводить санкции против Москвы, так как это может привести к прекращению переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине.