Разведчик шесть часов отражал атаки противника, спасая раненого товарища

Этот боевой эпизод произошел в зоне ответственности группировки «Днепр». Двое разведчиков 49-й армии попали под массированный удар украинских дронов, один получил ранение, но второй сумел спасти товарища.
То был рядовой выход разведчиков. Алексей позывными «Князь» и Александр с позывными «Дон», сменив товарищей, заступили на боевое дежурство на небольшом островке в устье Днепра. Основная задача — наблюдение за действиями противника в своем секторе.
Их наблюдательный пункт (НП) — неглубокий блиндаж в скалистой местности. Отсюда круглосуточно наши ребята мониторят правый берег, удерживаемый ВСУ. О любом передвижении войск противника или взлете его дронов — незамедлительно сообщать командованию.
Наблюдение ведется скрытно. Покидать блиндаж, оставлять после себя мусор, курить, разводить костер и даже справлять естественные надобности неподалеку — категорически запрещается. Таковы суровые правила тотальной маскировки. Наши бойцы ни разу не раскрыли место своей дислокации. Однако в тот день противник решил провести «ковровую бомбардировку» путем сброса боеприпасов с дронов. Атаке подверглись и другие близлежащие острова, где даже не было наших дозоров.
Как рассказывает сегодня «Князь», тогда в небе неожиданно и разом застрекотали десятки дронов. «Князь» успел доложить командованию о начале налета беспилотников. Целью летевшей армады, как выяснилось позже, было уничтожение наших передовых сил на островах.
Сбросы следовали один за другим. Разведчикам открыли ответный огонь по дронам. К сожалению, блиндаж не смог надежно защитить бойцов: «Дон» был тяжело ранен в голову, а после очередной атаки дрона с зажигательным боезарядом НП загорелся.
«Князь» перевязал товарища. Бросился тушить пожар всем, что только было под рукой. С огнем справился, дронов стало меньше. Улучив момент, связался по «радейке» с «бригадной медициной». Описал характер ранения «Дона», получил инструкции, как поддерживать товарища в сознании.
— Это была целая операция по реанимации пострадавшего при бомбежке врага, — вспоминает Алексей, — Тогда главное было — не потерять его, привести в чувство и сознание. Мне наши медики сказали, что можно колоть, а что ни в коем случае нельзя. Возможно, это и спасло жизнь Сашке…
Тем временем вражеские беспилотники опять атаковали. Вскрыв дислокацию нашего дозора, враг пытался уничтожить разведчиков уже наверняка. Дроны прилетали снова и снова, кружась над блиндажом. До наступления темноты, в течение шести часов кряду, «Князю» пришлось отбивать воздушные налеты украинских дронов и, одновременно, поддерживать напарника в сознании.
Во время одной их коротких передышек, Алексей заметил, что другу стало совсем худо. Нужно было любой ценой вернуть его к восприятию действительности. Медики посоветовали напомнить раненому какой-то жизненный или эмоционально важный эпизод из его жизни. «Князь» почему-то вспомнил, как под Новый год в расположении разведчиков вдруг появились Дед Мороз и Снегурочка. То были переодетые замполит и один из сослуживцев, которые устроили настоящий новогодний праздник. Сашка тогда, получая подарок из рук Деда Мороза, пошутил, обращаясь к товарищам: «Я же говорил: он существует!» Все засмеялись.
«Помнишь?» — спросил товарища «Князь». Тот не отвечал, но когда пригляделся, то увидел, как по окровавленному лицу раненного товарища потекли слезы. «Дон» улыбался и плакал одновременно.
«Мы с тобой еще не один Новый год встретим! Вот увидишь! — поддержал он раненого товарища. — Только пообещай, что одного тут, в этой берлоге меня не оставишь…».
Дождавшись сумерек, «Князь» донес раненого товарища до лодки, и они бесшумно заскользили по Днепру, на точку эвакуации, где их уже ждали…
Так Алексею удалось спасти Александра. Раненый был своевременно эвакуирован в медицинский пункт, где ему была оказана вся необходимая помощь. Сейчас в госпитале «Дон» идет на поправку, уже встает на ноги. Благодаря «Князю» и медикам жизнь военнослужащего спасена.
За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Алексей представлен командованием войсковой части к государственной награде.