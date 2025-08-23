Разведчик шесть часов отражал атаки противника, спасая раненого товарища

Во время одной их коротких передышек, Алексей заметил, что другу стало совсем худо. Нужно было любой ценой вернуть его к восприятию действительности. Медики посоветовали напомнить раненому какой-то жизненный или эмоционально важный эпизод из его жизни. «Князь» почему-то вспомнил, как под Новый год в расположении разведчиков вдруг появились Дед Мороз и Снегурочка. То были переодетые замполит и один из сослуживцев, которые устроили настоящий новогодний праздник. Сашка тогда, получая подарок из рук Деда Мороза, пошутил, обращаясь к товарищам: «Я же говорил: он существует!» Все засмеялись.