Владимир Путин рассказал, о чем мечтает

Как известно, в пятницу, 22 августа, глава государства встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли России. И там лидер сообщества студентов «Росатома» Владимир Кузнецов признался, что мечтает быть полезным для страны, а также создать большую, крепкую семью. В конце своей речи обучающийся поинтересовался у российского лидера, о чем мечтает он сам.