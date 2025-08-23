Ричмонд
Владимир Путин рассказал, о чем мечтает

Владимир Путин поделился своими мечтами со студентами.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин рассказал российским студентам, о чем он мечтает. По его словам, он хочет, чтобы у обучающихся все получилось.

Как известно, в пятницу, 22 августа, глава государства встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли России. И там лидер сообщества студентов «Росатома» Владимир Кузнецов признался, что мечтает быть полезным для страны, а также создать большую, крепкую семью. В конце своей речи обучающийся поинтересовался у российского лидера, о чем мечтает он сам.

«О том, чтобы у вас все получилось», — ответил Путин студентам.

Напомним, во время визита в Саров, где глава государства и встречался с работниками атомной отрасли РФ, он также вручал награды. Так, коллектив ядерного центра получил орден «За доблестный труд». Тогда же Владимир Путин отметил роль ветеранов данной отрасли.