50 миллиардов долларов за год: глава военного комитета НАТО сообщил о планах наращивания поддержки ВСУ

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Драгоне уточнил, что на 1 января 2025 года уже был достигнут объем в 33 миллиарда долларов, а к концу года ожидается соответствие предыдущему показателю. Он заявил о намерении альянса не только продолжать, но и увеличивать военную помощь Украине.