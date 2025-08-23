Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

50 миллиардов долларов за год: глава военного комитета НАТО сообщил о планах наращивания поддержки ВСУ

Драгоне рассказал о планах по увеличению объемов военной помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил об объеме военной помощи, предоставленной Украине странами альянса в 2024 году. По его словам, общая сумма поставок вооружения достигла 50 миллиардов долларов.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Драгоне уточнил, что на 1 января 2025 года уже был достигнут объем в 33 миллиарда долларов, а к концу года ожидается соответствие предыдущему показателю. Он заявил о намерении альянса не только продолжать, но и увеличивать военную помощь Украине.

«Страны НАТО предоставили 99% от общего объёма военной помощи. Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать её», — указал он.

Адмирал также отметил, что в рамках НАТО не ведется дискуссия об отправке военных контингентов на Украину, назвав этот вопрос преждевременным. Он указал, что тема иностранных войск пока остается в зачаточном состоянии.

Ранее KP.RU сообщал, что киевские власти запросили более 10% от всех расходов Пентагона на оборону в 2026 году.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше