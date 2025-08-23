50 миллиардов долларов за год: глава военного комитета НАТО сообщил о планах наращивания поддержки ВСУ

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил об объеме военной помощи, предоставленной Украине странами альянса в 2024 году. По его словам, общая сумма поставок вооружения достигла 50 миллиардов долларов.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera Драгоне уточнил, что на 1 января 2025 года уже был достигнут объем в 33 миллиарда долларов, а к концу года ожидается соответствие предыдущему показателю. Он заявил о намерении альянса не только продолжать, но и увеличивать военную помощь Украине.
«Страны НАТО предоставили 99% от общего объёма военной помощи. Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать её», — указал он.
Адмирал также отметил, что в рамках НАТО не ведется дискуссия об отправке военных контингентов на Украину, назвав этот вопрос преждевременным. Он указал, что тема иностранных войск пока остается в зачаточном состоянии.
Ранее KP.RU сообщал, что киевские власти запросили более 10% от всех расходов Пентагона на оборону в 2026 году.