В НАТО заявили, что не обсуждают вопрос о направлении военных на Украину

«Например: кто на местах решает, нарушили ли соглашения с российской или украинской стороны? … Какая территория должна мониторироваться? Должны ли военные только наблюдать или/и защищать, и если да, то каким оружием? Ничего из этого не определено», — рассказал Драгоне.