Президент Финляндии пообещал новые отношения с Россией после СВО

Отношения между странами резко ухудшились в последние годы, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В Москве называли этот шаг бессмысленным с точки зрения национальных интересов самой Финляндии и предупреждали о размещении у ее границ российских войск и систем вооружения. Дополнительное напряжение вызвало решение финских властей закрыть границу с Россией, мотивируя это якобы организованной Москвой отправкой мигрантов. В России такие обвинения неоднократно отвергали.