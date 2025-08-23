МИД Украины: Зеленский обсудит территориальный вопрос только с Путиным

Владимир Зеленский в очередной раз отказался от территориальных уступок со стороны Киева. В МИД Украины заявили, что президент готов обсуждать этот вопрос только в формате нынешней линии фронта на встрече с российским лидером. В ведомстве уточнили, что первый проект гарантий безопасности для Украины может быть готов уже в начале следующей недели.