В ЕС увидели готовность Китая участвовать в миссии миротворцев на Украине

Днем ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что в Стамбуле в 2022 году поднимался вопрос о принципах гарантий безопасности для Украины. В их числе был отказ Киева от членства в НАТО и иных военных блоках, нейтральный статус Украины. Тогда она сама предложила, а Россия поддержала идею гарантий безопасности с участием членов Совбеза ООН, сказал Лавров. В его постоянный состав входят в том числе Москва и Пекин, а также Вашингтон, Лондон и Париж.