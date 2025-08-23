В ЕС увидели готовность Китая участвовать в миссии миротворцев на Украине

РБК направил запрос в МИД КНР.
21 августа президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность включения Китая в число стран, которые могли бы предоставить гарантии безопасности Киеву. По его словам, Пекин «не помог» остановить конфликт в 2022 году и «не сделал ничего», когда Россия присоединила Крым в 2014-м.
Днем ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что в Стамбуле в 2022 году поднимался вопрос о принципах гарантий безопасности для Украины. В их числе был отказ Киева от членства в НАТО и иных военных блоках, нейтральный статус Украины. Тогда она сама предложила, а Россия поддержала идею гарантий безопасности с участием членов Совбеза ООН, сказал Лавров. В его постоянный состав входят в том числе Москва и Пекин, а также Вашингтон, Лондон и Париж.
Представитель МИД Китая Мао Нинь после этих заявлений указала, что Китай всегда был открытым и беспристрастным в отношении украинского кризиса и отстаивал объективную и справедливую позицию.
«Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, чтобы способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Китай готов играть конструктивную роль в этом процессе», — сказала пресс-секретарь (цитата по Global Times).
По данным Axios, в качестве возможного гаранта безопасности Украины Китай упомянул и президент Владимир Путин на саммите с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.
На данный момент в разработке гарантий безопасности для Украины участвуют западные страны — Великобритания, Франция и др., Зеленский называл в числе желающих стать гарантом также Турцию.