Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС увидели готовность Китая участвовать в миссии миротворцев на Украине

Китай готов принять участие в миротворческой миссии на Украине, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на дипломатические источники из ЕС, поддерживающие контакты с правительственными кругами Китая.

Источник: AP 2024

РБК направил запрос в МИД КНР.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность включения Китая в число стран, которые могли бы предоставить гарантии безопасности Киеву. По его словам, Пекин «не помог» остановить конфликт в 2022 году и «не сделал ничего», когда Россия присоединила Крым в 2014-м.

Днем ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что в Стамбуле в 2022 году поднимался вопрос о принципах гарантий безопасности для Украины. В их числе был отказ Киева от членства в НАТО и иных военных блоках, нейтральный статус Украины. Тогда она сама предложила, а Россия поддержала идею гарантий безопасности с участием членов Совбеза ООН, сказал Лавров. В его постоянный состав входят в том числе Москва и Пекин, а также Вашингтон, Лондон и Париж.

Представитель МИД Китая Мао Нинь после этих заявлений указала, что Китай всегда был открытым и беспристрастным в отношении украинского кризиса и отстаивал объективную и справедливую позицию.

«Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, чтобы способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Китай готов играть конструктивную роль в этом процессе», — сказала пресс-секретарь (цитата по Global Times).

По данным Axios, в качестве возможного гаранта безопасности Украины Китай упомянул и президент Владимир Путин на саммите с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

На данный момент в разработке гарантий безопасности для Украины участвуют западные страны — Великобритания, Франция и др., Зеленский называл в числе желающих стать гарантом также Турцию.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше