NBC: Трамп постом в соцсети подал сигнал Украине о необходимости уступить России

«Пост был сигналом о том, что Украина должна принять соглашение о мирном урегулировании преимущественно на условиях России», — говорится в публикации со ссылкой на слова сотрудника Белого дома.
В четверг Дональд Трамп написал в соцсети, что «трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя». Он обвинил бывшего президента Джо Байдена в том, что тот «не позволял Украине» идти на решительные действия.
