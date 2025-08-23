Жена Эрдогана написала жене Трампа письмо

«Ваше сострадание к детям-сиротам на Украине — это инициатива, вселяющая надежду в сердца людей Как вы указали в своем письме, каждый ребенок имеет универсальное и неоспоримое право расти в любящей и безопасной среде. Это право не является исключительным для какого-либо региона, этнической принадлежности, религии или идеологии», — подчеркнула в своем письме к Трамп Эрдоган.
Она отметила, что в секторе Газа погибли более 18 тыс. детей, имена многих из них остались неизвестны, а выжившие (в регионе остаются более 1 млн детей, указывает Эрдоган) полностью «забыли, как улыбаться», «волосы этих крошечных детей-сирот поседели от невыразимой боли и страха, которые они перенесли».
Поэтому госпожа Эрдоган призвала миссис Трамп направить письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху «с призывом положить конец гуманитарному кризису в Газе».
Турция поддерживает сектор Газа в войне с Израилем. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил последние израильские планы оккупировать город Газа, назвав их неприемлемыми.
В своей недавней колонке для Al Jazeera Эрдоган отметил, что в секторе Газа разразилась «усугубляющаяся гуманитарная катастрофа, которая с каждым днем все сильнее ранит коллективное сознание человечества». «Многомесячные бомбардировки Израиля были направлены против женщин, детей и пожилых людей и привели к тому, что города стали непригодными для жизни», — подчеркнул президент Турции и призвал международное сообщество отреагировать.