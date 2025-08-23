Пашинян оправдал отказ от Карабаха критикой советского патриотизма

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался разъяснить решение отказаться от контроля над Нагорным Карабахом. Свое заявление он опубликовал в Telegram-канале в связи с 35-й годовщиной принятия Декларации о независимости Армении.
Пашинян подверг критике советскую модель патриотизма, существовавшую десятилетиями. По его словам, доктрина, продвигаемая через литературу, кино и театральные постановки, в итоге привела к появлению «карабахского движения».
«Мы не должны продолжать карабахское движение, так как это ставит под угрозу независимость Республики Армения», — отметил премьер.
Ранее Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху.
