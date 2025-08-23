Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян оправдал отказ от Карабаха критикой советского патриотизма

Пашинян подверг критике советскую модель патриотизма.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался разъяснить решение отказаться от контроля над Нагорным Карабахом. Свое заявление он опубликовал в Telegram-канале в связи с 35-й годовщиной принятия Декларации о независимости Армении.

Пашинян подверг критике советскую модель патриотизма, существовавшую десятилетиями. По его словам, доктрина, продвигаемая через литературу, кино и театральные постановки, в итоге привела к появлению «карабахского движения».

«Мы не должны продолжать карабахское движение, так как это ставит под угрозу независимость Республики Армения», — отметил премьер.

Ранее Ереван и Баку попросили ОБСЕ распустить Минскую группу по Карабаху.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше