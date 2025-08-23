Почты по всему миру приостановили доставку посылок в США из-за пошлин

Почтовые службы по всему миру приостановили доставку посылок в США из-за новых тарифных условий. Об этом сообщает Bloomberg.
С 29 августа Соединенные Штаты отменяют таможенное правило de minimis, которое позволяло беспошлинно ввозить в страну посылки стоимостью до $800. Это исключение применялось к более чем 4 млн посылок, которые проходят через США ежедневно, преимущественно, благодаря электронной коммерции. В частности, им широко пользовались крупнейшие интернет-магазины.
В администрации США в связи с этим встревожены ввозом нелегальных товаров и нагрузкой на цепочки поставок, отмечается в публикации. В частности, власти опасаются, что эти посылки будет одним из способов контрабандного ввоза наркотических средств.
Ранее США расширили пошлины на 407 видов ввозимой продукции из стали и алюминия. Пошлины будут применяться к товарам, прибывающим для потребления начиная с 18 августа 2025 года.