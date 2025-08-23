Зеленский по-новому высказался о передаче территорий

Владимир Зеленский, выступая на мероприятии в честь дня флага, заявил, что Украина «не подарит свою землю». При этом политик не уточнил, готов ли передать ее другим способом, к примеру, в обмен на что-то. Известно, что ранее Зеленский исключал любые варианты передачи.
«Мы свою землю не подарим», — сказал Зеленский о территориях, потерянных украинской армией и перешедших под российский контроль. Соответствующее видео опубликовано в его телеграм-канале.
В риторике Зеленского по территориальному вопросу появились в последнее время новые нюансы. Так, на этой неделе он сказал, что Киев «юридически не признает» присоединение неподконтрольных ВСУ земель к РФ. Ранее политик подчеркивал абсолютный отказ от любых признаний де-факто.
