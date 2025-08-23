Трагическая статистика: Голод унёс жизни 281 человека в секторе Газа

Напомним, что ООН официально признала ситуацию в Газе катастрофической. К концу сентября более 640 тысяч жителей анклава могут столкнуться с полным отсутствием продовольственной безопасности, что означает реальную угрозу массового голода для населения. Ситуация усугубляется тем, что за месяц у 12 тысяч детей было выявлено острое недоедание.