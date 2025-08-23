Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагическая статистика: Голод унёс жизни 281 человека в секторе Газа

Количество погибших от недоедания из-за блокады Газы возросло до 281 человека, включая 114 детей. За последние сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев, что свидетельствует о нарастающем гуманитарном кризисе. Об этом сообщает Минздрав палестинского анклава.

Источник: Life.ru

«Минздрав сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировал восемь случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 281, включая 114 детей», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, что ООН официально признала ситуацию в Газе катастрофической. К концу сентября более 640 тысяч жителей анклава могут столкнуться с полным отсутствием продовольственной безопасности, что означает реальную угрозу массового голода для населения. Ситуация усугубляется тем, что за месяц у 12 тысяч детей было выявлено острое недоедание.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше