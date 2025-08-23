В российском регионе структурные подразделения перешли на повышенную готовность

В Ленинградской области над Гатчиной и Киришами были сбиты два БПЛА, проинформировал губернатор Александр Дрозденко.
В Минобороны РФ сообщали: средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14.00 до 17.00 (время московское) над Ленобластью было сбито 4 беспилотника.
«Силами ПВО… уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине, — написал губернатор в своем телеграм-канале. — Разрушений и пострадавших нет».
Всем структурным подразделениям региона Дрозденко поручил перейти на режим повышенной готовности.
