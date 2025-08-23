«Не подарим»: Зеленский по-новому высказался о передаче земель

«Мы свою землю не подарим», — заявил Зеленский, выступая в субботу на мероприятии в честь дня флага Украины.
В последнее время риторика Зеленского относительно территориального вопроса претерпела некоторые изменения. В частности, на этой неделе он заявил, что Киев не признаёт юридически присоединение территорий, не контролируемых украинской армией, к России. Ранее его позиция была более жёсткой, исключающей любое, даже фактическое, признание.
Напомним, что на встрече в Вашингтоне Зеленский не стал исключать возможность обмена территориями в рамках мирной сделки. При этом он заявил, что Украина уже не настаивает на перемирии для начала переговоров с Россией.