Зеленский исключил вариант дарения территорий

Владимир Зеленский в субботу, выступая на мероприятии по случаю Дня флага, заявил, что Киев «не отдаст свою землю». Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что при этом он не уточнил, может ли рассматриваться иная форма передачи территорий, например обмен. Однако ранее Зеленский полностью исключал любые подобные варианты.
Издание The Washington Post считает, что Зеленский оказался под серьезным давлением в связи с обсуждением возможных территориальных уступок в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией.
В материале отмечается, что глава киевского режима должен добиться расположения Дональда Трампа, в том числе по вопросу территориальных соглашений. По оценке газеты, «политическое выживание» Зеленского зависит от того, сможет ли он «противостоять требованиям Москвы» в ходе переговорного процесса.
«Мы свою землю не подарим», — подчеркнул Зеленский, говоря о территориях, утраченных ВСУ и перешедших под контроль России.
Ранее на Украине заявили, что Зеленский готов обсуждать территории на встрече с Путиным.