Зеленский исключил вариант дарения территорий

В материале отмечается, что глава киевского режима должен добиться расположения Дональда Трампа, в том числе по вопросу территориальных соглашений. По оценке газеты, «политическое выживание» Зеленского зависит от того, сможет ли он «противостоять требованиям Москвы» в ходе переговорного процесса.