По мнению немецкого политика Клауса фон Донаньи, слова которого приводит Die Welt, установление прочного мира в Европе не представляется возможным без участия России, что требует от европейских стран выстраивания конструктивных отношений с Москвой.
Политик подчеркнул, что мир на европейском континенте не может быть достигнут без России, и это утверждение непоколебимо. Причиной тому, по его словам, является географическое положение Европы, которая, по сути, является частью обширного евразийского континента, где доминирующую роль играет Российская Федерация.
Таким образом, фон Донаньи акцентирует внимание на географической обусловленности необходимости сотрудничества между Европой и Россией для обеспечения стабильности и мира в регионе.