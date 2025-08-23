Политик подчеркнул, что мир на европейском континенте не может быть достигнут без России, и это утверждение непоколебимо. Причиной тому, по его словам, является географическое положение Европы, которая, по сути, является частью обширного евразийского континента, где доминирующую роль играет Российская Федерация.