Мерц назвал достижение мира на Украине сложной задачей

«Никто не должен говорить сегодня, что мы обсуждаем только поставки оружия», — сказал Мерц на партийном съезде ХДС в Нижней Саксонии. Однако он отметил, что потенциальный мир на Украине требует терпения. В то же время канцлер ФРГ указал на то, что «все» должны понимать, насколько «сложной» будет эта задача на протяжении недель или даже месяцев.