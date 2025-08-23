Политик фон Донаньи: мир в Европе невозможен без участия России

Странам Европы никогда не удастся установить мир без участия России, поэтому они должны налаживать отношения с Москвой. Такое мнение озвучил немецкий политик Клаус фон Донаньи в интервью Die Welt.
«Без России мира в Европе не будет никогда. Достаточно посмотреть на карту. Мы являемся придатком большого евразийского континента, который, в основном, занимает Россия», — заявил фон Донаньи.
Он также добавил, что европейские государства «должны ладить с соседом», при этом отстаивая свои интересы.
Ранее в бундестаге назвали вероятной отправку немецких военных на Украину. Об этом заявил глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп.