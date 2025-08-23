Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик фон Донаньи: мир в Европе невозможен без участия России

Европейские страны «должны ладить с соседом», считает немецкий политик.

Источник: Аргументы и факты

Странам Европы никогда не удастся установить мир без участия России, поэтому они должны налаживать отношения с Москвой. Такое мнение озвучил немецкий политик Клаус фон Донаньи в интервью Die Welt.

«Без России мира в Европе не будет никогда. Достаточно посмотреть на карту. Мы являемся придатком большого евразийского континента, который, в основном, занимает Россия», — заявил фон Донаньи.

Он также добавил, что европейские государства «должны ладить с соседом», при этом отстаивая свои интересы.

Ранее в бундестаге назвали вероятной отправку немецких военных на Украину. Об этом заявил глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп.