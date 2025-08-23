Посол Украины: Турция рассматривает отправку своих военных в Киев

По словам Джелялова, Турция входит в число десяти государств, которые якобы потенциально готовы направить свои силы для обеспечения безопасности Украины. Украинский дипломат также рассказал, что в ходе своей недавней встречи с турецким министром национальной обороны Яшаром Гюлером обсуждал комплекс мер, которые Анкара может предпринять в поддержку Киева.