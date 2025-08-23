Посол Украины: Турция рассматривает отправку своих военных в Киев

Посол Украины в Турции Нариман Джелялов сообщил о том, что Анкара рассматривает возможность участия своего военного контингента на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву. Об этом дипломат заявил в интервью агентству РБК-Украина.
По словам Джелялова, Турция входит в число десяти государств, которые якобы потенциально готовы направить свои силы для обеспечения безопасности Украины. Украинский дипломат также рассказал, что в ходе своей недавней встречи с турецким министром национальной обороны Яшаром Гюлером обсуждал комплекс мер, которые Анкара может предпринять в поддержку Киева.
Отдельно Джелялов отметил готовность Турции подключиться к разминированию акватории Черного моря. По его словам, Анкара выражает заинтересованность в скорейшем начале этой работы и может приступить к ней уже в ближайшее время.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что размещение иностранных военных контингентов на территории Украины является абсолютно недопустимым. По словам российского дипломата, обсуждения Запада с Киевом касаются возможного обеспечения так называемых гарантий безопасности через фактическое военное вмешательство на украинской территории. Лавров выразил уверенность, что сторонники подобных инициатив осознают их неприемлемость и потенциальные последствия.