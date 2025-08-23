Ричмонд
Система ПВО уничтожила беспилотник в Одинцовском городском округе

Крупные российские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщают об инциденте с беспилотным летательным аппаратом в небе над Подмосковьем.

Как рассказали местные жители телеграм-каналу SHOT, в районе населенного пункта Кубинка было слышно несколько хлопков. Очевидцы также сообщают, что обломки аппарата упали в лесополосе, не причинив ущерба на земле.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных служб для проведения работ. По предварительной информации, жертв и разрушений в результате падения обломков нет.

Оперативные службы продолжают работу на месте для ликвидации последствий инцидента.

