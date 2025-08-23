Система ПВО уничтожила беспилотник в Одинцовском городском округе

Как рассказали местные жители телеграм-каналу SHOT, в районе населенного пункта Кубинка было слышно несколько хлопков. Очевидцы также сообщают, что обломки аппарата упали в лесополосе, не причинив ущерба на земле.
На место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных служб для проведения работ. По предварительной информации, жертв и разрушений в результате падения обломков нет.
Оперативные службы продолжают работу на месте для ликвидации последствий инцидента.
Читайте материал: «Российский политолог назвал возможного соперника Зеленского на выборах президента Украины».
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.