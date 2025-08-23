Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине

«Президент Рамафоса поговорил с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта — ред.), высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение (конфликта — ред.)», — говорится в заявлении.