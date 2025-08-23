Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом их видение урегулирования украинского конфликта, сообщила канцелярия южноафриканского лидера.

Источник: © РИА Новости

«Президент Рамафоса поговорил с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта — ред.), высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение (конфликта — ред.)», — говорится в заявлении.

Рамафоса также высказался в пользу проведения двусторонней и трехсторонней встреч с участием Зеленского и лидеров РФ и США, призвав все стороны к продолжению работы, направленной на мирное урегулирование.

Президент ЮАР высоко оценил разговор, который состоялся между ним и президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе.

Ранее Макрон сообщил, что обсудил с Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте «встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне».

Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше