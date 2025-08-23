Российские войска достигли окраин Купянска

«Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что ВСУ всё-таки достаточно серьёзно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление», — приводит РИА «Новости» его слова.