Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

Сергей Лавров подчеркнул, что творческий путь Кирилла Вышинского служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости. Министр отметил, что на долю журналиста выпали суровые испытания, и он одним из первых ощутил на себе жестокость репрессивной машины киевского режима, но даже пребывание в украинских застенках не сломило его волю и не заставило предать свои идеалы.