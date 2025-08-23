Ричмонд
Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

В своем обращении глава внешнеполитического ведомства охарактеризовал Вышинского как мужественного и самоотверженного человека, выдающегося журналиста и общественного деятеля, бесконечно преданного своей профессии.

Сергей Лавров подчеркнул, что творческий путь Кирилла Вышинского служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости. Министр отметил, что на долю журналиста выпали суровые испытания, и он одним из первых ощутил на себе жестокость репрессивной машины киевского режима, но даже пребывание в украинских застенках не сломило его волю и не заставило предать свои идеалы.

Глава МИД РФ также оценил его вклад в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине процессов и его участие в защите права журналистов на честное выполнение своего профессионального долга.

Читайте материал «Был мужественным человеком»: в СПЧ выразили соболезнования в связи со смертью Вышинского".

