«И так сойдёт»: ВСУ отказали солдатам в транспорте для эвакуации

В июле в СМИ появились новости о том, что боевики 100-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящиеся на территории ДНР, не смогли эвакуировать раненых, поскольку транспорт, предназначенный для вывозки пострадавших и подвоза боеприпасов с продовольствием, оказался полностью загружен награбленным имуществом.