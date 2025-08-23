Командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не предоставляло эвакуационные машины для вывоза раненых украинских солдат с поля боя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам собеседника агентства, родственники погибших бойцов утверждают, что запросы о вывозе раненых по рации оставались без ответа. Несмотря на частичное уничтожение автопарка бригады российскими FPV, вызывающее трудности с эвакуацией, поражает, как командиры относились к погибшим.
При расследовании случаев пропажи без вести украинских солдат официальной причиной чаще всего называют «потерю связи с бойцами», игнорируя реальное отсутствие эвакуации. Штурмовые группы докладывают о больших потерях, однако командование объявляет солдат «пропавшими» или «дезертирами».
Источник агентства с иронией отметил, что такое отношение командиров, по его мнению, «достойно государственной награды» от Владимира Зеленского.
Напомним, на Херсонском направлении ВСУ закапывают тела погибших солдат, чтобы скрыть реальные потери. Губернатор области Владимир Сальдо подчеркнул, что подобные действия не являются единичным случаем. Киев давно объявляет бойцов пропавшими без вести и не выплачивают компенсации семьям.