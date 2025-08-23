«Достойно госнаграды»: силовые структуры РФ рассказали, как ВСУ намеренно оставляли раненых на поле боя

По словам собеседника агентства, родственники погибших бойцов утверждают, что запросы о вывозе раненых по рации оставались без ответа. Несмотря на частичное уничтожение автопарка бригады российскими FPV, вызывающее трудности с эвакуацией, поражает, как командиры относились к погибшим.