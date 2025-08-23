Количество солдат ВСУ, сбежавших в Румынию с начала спецоперации, равноценно армейскому корпусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Если рассматривать статистику с начала спецоперации, общее количество сбежавших в Румынию может достигать 26 тыс. А это уже полноценный армейский корпус», — сказал собеседник агентства.
По его словам, именно поэтому власти Украины так активно укрепляют западные рубежи. По данным ДПСУ, добавил он, с начала текущего года из Украины в Румынию сбежало около 5 тыс. человек — из такого числа можно создать полноценную механизированную бригаду.
«При этом было поймано при такой попытке свыше 6 тыс. украинцев», — добавил он.
Ранее сообщалось, что наемники бегут из ВСУ, желая встать на сторону России. Киев тщательно скрывает информацию о вступлении иностранцев в ряды российских сил.