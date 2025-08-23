Ричмонд
В Румынию сбежало равное армейскому корпусу число военных ВСУ

Оно составило 26 тыс., сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Аргументы и факты

Количество солдат ВСУ, сбежавших в Румынию с начала спецоперации, равноценно армейскому корпусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Если рассматривать статистику с начала спецоперации, общее количество сбежавших в Румынию может достигать 26 тыс. А это уже полноценный армейский корпус», — сказал собеседник агентства.

По его словам, именно поэтому власти Украины так активно укрепляют западные рубежи. По данным ДПСУ, добавил он, с начала текущего года из Украины в Румынию сбежало около 5 тыс. человек — из такого числа можно создать полноценную механизированную бригаду.

«При этом было поймано при такой попытке свыше 6 тыс. украинцев», — добавил он.

Ранее сообщалось, что наемники бегут из ВСУ, желая встать на сторону России. Киев тщательно скрывает информацию о вступлении иностранцев в ряды российских сил.