«Достают людей из подвалов»: власти вывезли десятки жителей Харьковской области из зоны атак ВСУ

Более 50 человек эвакуированы из населенного пункта Двуречная в Харьковской области, около такого же количества жителей остаются в подвалах, прячась от обстрелов. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Примерно такое же количество людей сейчас еще там [в Двуречной] находится. Сказать точное их количество мы не можем, потому что военнослужащие фактически ежедневно достают людей из подвалов. Они скрываются от украинских обстрелов», — заявил глава херсонской администрации.
По словам Ганчева, среди эвакуированных есть те, кто нуждается в медицинской помощи, их доставляют в соответствующие медицинские учреждения.
Ранее Виталий Ганчев заявил, что на харьковском направлении зафиксированы многочисленные случаи, когда украинские военные сами указывали российским силам расположение своих позиций. Глава областной администрации отметил, что подобные действия касались как артиллерии, так и БПЛА.