Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Достают людей из подвалов»: власти вывезли десятки жителей Харьковской области из зоны атак ВСУ

Ганчев: более 50 человек эвакуированы из Двуречной в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Более 50 человек эвакуированы из населенного пункта Двуречная в Харьковской области, около такого же количества жителей остаются в подвалах, прячась от обстрелов. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Примерно такое же количество людей сейчас еще там [в Двуречной] находится. Сказать точное их количество мы не можем, потому что военнослужащие фактически ежедневно достают людей из подвалов. Они скрываются от украинских обстрелов», — заявил глава херсонской администрации.

По словам Ганчева, среди эвакуированных есть те, кто нуждается в медицинской помощи, их доставляют в соответствующие медицинские учреждения.

Ранее Виталий Ганчев заявил, что на харьковском направлении зафиксированы многочисленные случаи, когда украинские военные сами указывали российским силам расположение своих позиций. Глава областной администрации отметил, что подобные действия касались как артиллерии, так и БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше