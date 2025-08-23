«Получил пощечину»: во Франции набросились на Макрона из-за Украины

«Макрон хочет отправить солдат на Украину? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!» — написал он.
В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.