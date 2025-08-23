Зеленский сообщил о введении санкций в отношении 167 компаний за связи с РФ

Бывший комик уточнил, что 139 пунктов из списка совпадают с санкционными мерами, ранее инициированными Канадой, а ещё 28 человек из разных стран были включены в перечень исключительно по решению украинских властей.
А ранее литовские таможенники задержали 11 человек, которых подозревают в создании схемы уклонения от антироссийских санкций. По результатам обысков были арестованы как организаторы, так и водители из Молдовы и Болгарии. Литовские силовики, работая совместно с зарубежными партнёрами, пресекли схему незаконного вывоза в Россию водоочистного оборудования, предназначенного для нефтепромышленности.