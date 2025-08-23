Зеленский сообщил о введении санкций в отношении 167 компаний за связи с РФ

А ранее литовские таможенники задержали 11 человек, которых подозревают в создании схемы уклонения от антироссийских санкций. По результатам обысков были арестованы как организаторы, так и водители из Молдовы и Болгарии. Литовские силовики, работая совместно с зарубежными партнёрами, пресекли схему незаконного вывоза в Россию водоочистного оборудования, предназначенного для нефтепромышленности.