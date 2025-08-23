Ричмонд
Глава ЮАР обсудил с Макроном, Стуббом и Зеленским конфликт на Украине

Сирил Рамапоса в телефонном разговоре подчеркнул неотложность проведения двусторонних и трехсторонних встреч между лидерами России, Украины и США.

Источник: Аргументы и факты

Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александером Стуббом, а также Владимиром Зеленским кризис на Украине и варианты его мирного урегулирования. Об этом сообщили в администрации президента ЮАР, передает ТАСС.

«Президент Рамапоса провел переговоры с Макроном, Стуббом и Зеленским. В ближайшее время пройдут дополнительные телефонные переговоры с другими европейскими лидерами. Рамапоса также высоко оценил данные, предоставленные ему на минувшей неделе российским лидером Владимиром Путиным после встречи с американским лидером Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Как добавили в администрации президента ЮАР, Рамапоса «подчеркнул неотложность проведения двусторонних и трехсторонних встреч между руководством России, Украины и Соединенных Штатов как важнейшего фактора для подтверждения твердой приверженности прекращению боевых действий».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С учетом заинтересованности южноафриканской стороны в содействии поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса Владимир Путин изложил принципиальную позицию РФ по поводу необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России.

