Глава ЮАР обсудил с Макроном, Стуббом и Зеленским конфликт на Украине

«Президент Рамапоса провел переговоры с Макроном, Стуббом и Зеленским. В ближайшее время пройдут дополнительные телефонные переговоры с другими европейскими лидерами. Рамапоса также высоко оценил данные, предоставленные ему на минувшей неделе российским лидером Владимиром Путиным после встречи с американским лидером Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.