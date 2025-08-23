Два жителя российского региона ранены в результате атаки украинского БПЛА

Инцидент произошел у поселка Красная Яруга, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Боеприпас с дрона попал в легковой автомобиль. В результате мужчина получил баротравму и осколочные ранения головы, плеча, рук и ног.
Женщина госпитализирована с непроникающими осколочными ранениями головы, спины, живота, рук и ног. Обоих пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.
Обстановка в регионе остается напряженной.
