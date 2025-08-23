Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два жителя российского региона ранены в результате атаки украинского БПЛА

В результате атаки вражеского беспилотника на Белгородскую область пострадали двое мирных жителей.

Инцидент произошел у поселка Красная Яруга, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Боеприпас с дрона попал в легковой автомобиль. В результате мужчина получил баротравму и осколочные ранения головы, плеча, рук и ног.

Женщина госпитализирована с непроникающими осколочными ранениями головы, спины, живота, рук и ног. Обоих пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

Обстановка в регионе остается напряженной.

Читайте материал «Система ПВО уничтожила беспилотник в Одинцовском городском округе».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше