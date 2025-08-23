Ричмонд
Во Франции выступили за отправку на Украину миротворцев ООН

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить военных на территории Украины.

Источник: Аргументы и факты

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за то, чтобы отправить на Украину миротворцев ООН для обеспечения ее гарантий безопасности, но не войск НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить военных на украинской территории. Он добавил, что во время его президентства войск Соединенных Штатов на Украине не будет.

«Нужно ли нам отправляться туда? Я скажу, кто должен отправиться на место. Это войска ООН. Должны ли в составе ООН находиться французы? Да, как, допустим, в Ливане, где действуют миротворческие силы, в состав которых входят французы», — сказал Меланшон.

Ранее сообщалось, что французы грозят Эммануэлю Макрону восстанием при вводе войск на Украину. Две трети французов категорически против введения войск на Украину.

