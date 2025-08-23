В Турции суд признал незаконной продажу участка для американского посольства

Земля площадью 37 тысяч квадратных метров в районе Чукурамбар была приобретена американской дипмиссией в 2017 году за 88 миллионов долларов.
Ключевой претензией истца является статус территории. Изначально данный участок являлся частью Лесной фермы основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, который завещал эти земли народу. Это ставит под вопрос правомерность их приватизации и последующей продажи.
Как сообщает газета Sözcü, через месяц суд вновь рассмотрит дело и может признать само здание посольства незаконной постройкой. На его строительство США потратили около 580 миллионов долларов.
