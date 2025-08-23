Ричмонд
В МИД Индии дали жесткий ответ Западу из-за России

Странам Запада стоит отказаться от закупок индийской нефти, раз с их стороны есть какие-то претензии.

Странам Запада стоит отказаться от закупок индийской нефти, раз с их стороны есть какие-то претензии. Такой совет во время конференции The Economic Times World Leaders Forum дал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, передает агентство Asian News International.

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для Индии из-за «сотрудничества с Россией». Под этим понимается покупка нефти из РФ.

Однако официальный Нью-Дели заявил, что не собирается отказываться от поставок российских энергоресурсов. Тем самым Индия лишила коллективный Запад механизма давления на Москву.

