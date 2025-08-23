«Конкретно на Харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — рассказал глава российской администрации Харьковской области.
Кроме того, по словам Ганчева, российские войска подошли к окраинам города Купянск в Харьковской области. На данном участке линии соприкосновения постоянно ведутся интенсивные боевые действия. Это свидетельствует о том, что противник перебросил под Купянск резервы и оказывает серьёзное сопротивление. При этом Армия России смогла взять под контроль важный логистический путь, по которому снабжался украинский гарнизон. Речь идёт о трассе, соединяющей Купянск, Шевченково и Чугуев.