Москва
+12°
небольшая облачность
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ганчев сообщил, что ВСУ сдавали российским военным позиции в Харьковской области

Украинские военные сдавали бойцам Вооружённых сил Российской Федерации позиции своих подразделений в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель российской администрации региона Виталий Ганчев. Во время общения с РИА «Новости» он подчеркнул, что на данном направлении таких случаев было зарегистрировано очень много.

Источник: Life.ru

«Конкретно на Харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — рассказал глава российской администрации Харьковской области.

Кроме того, по словам Ганчева, российские войска подошли к окраинам города Купянск в Харьковской области. На данном участке линии соприкосновения постоянно ведутся интенсивные боевые действия. Это свидетельствует о том, что противник перебросил под Купянск резервы и оказывает серьёзное сопротивление. При этом Армия России смогла взять под контроль важный логистический путь, по которому снабжался украинский гарнизон. Речь идёт о трассе, соединяющей Купянск, Шевченково и Чугуев.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше