Зеленский, Макрон и Стубб поделились взглядами на мир на Украине с лидером ЮАР

Кроме того, в канцелярии отметили, что Рамафоса положительно оценил недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе. Ранее Эммануэль Макрон также информировал о переговорах с южноафриканским коллегой, в ходе которых обсуждались международная повестка, ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке. По его словам, украинский вопрос рассматривался в контексте встречи, прошедшей в Вашингтоне в понедельник.