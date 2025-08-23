Зеленский, Макрон и Стубб поделились взглядами на мир на Украине с лидером ЮАР

Рамафоса обсудил с лидерами ЕС мир на Украине.
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 23 августа сообщила канцелярия южноафриканского лидера.
«Во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта — прим. URA.RU). Высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение [конфликта]», — говорится в сообщении канцелярии президента ЮАР, передает ТАСС.
Сообщается также, что Сирил Рамафоса выступил за организацию двусторонних и трехсторонних встреч с участием Владимира Зеленского, а также лидеров России и США. ЮАР призвала все заинтересованные стороны продолжать работу, ориентированную на поиск мирного решения.
Кроме того, в канцелярии отметили, что Рамафоса положительно оценил недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе. Ранее Эммануэль Макрон также информировал о переговорах с южноафриканским коллегой, в ходе которых обсуждались международная повестка, ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке. По его словам, украинский вопрос рассматривался в контексте встречи, прошедшей в Вашингтоне в понедельник.