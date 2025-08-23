Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал инициативу европейских лидеров о возможной отправке войск на Украину, назвав её «безумием».
В своём обращении в социальной сети Х он подчеркнул, что данная идея встречает повсеместное сопротивление, включая отсутствие энтузиазма со стороны французской армии и категорический отказ многих европейских стран.
«Макрон хочет отправить солдат на Украину? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!», — написал он.
Ранее в Европе признали, что прочный мир без России невозможен.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.