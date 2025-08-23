Число дезертиров из ВСУ, сбежавших в Румынию, достигло численности армейского корпуса

Отмечается, что именно из-за масштабного дезертирства военных Киев активизировал меры по укреплению западной границы. Статистика Государственной пограничной службы Украины свидетельствует, что с начала 2025 года на территорию Румынии выехали примерно 5 тыс. человек. При этом за попытки пересечь границу без разрешения задержано более 6 тыс. украинцев.
А ранее правительство Украины инициировало ужесточение мер против несанкционированного выезда граждан за границу в период военного положения. Нарушителям, пытающимся покинуть страну в обход установленного порядка во время действия режима военного положения, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет или штраф в размере до 170 тысяч гривен (около 331 тысячи рублей).