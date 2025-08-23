Deep State: солдаты ВСУ скоро попадут в окружение в Серебрянском лесу

Продвижение российских войск продолжается: они используют ранее достигнутые успехи и проблемы на этом направлении. Основную роль играют небольшие группы пехоты, которые проникают вглубь территории, постоянно оказывают давление на оборону и стремятся закрепиться на новых позициях. Отмечаются случаи, когда украинские позиции фактически существуют лишь формально, а противник неожиданно оказывается в тылу, выходя к расчетам дронов, средств радиоэлектронной разведки и другим подразделениям.