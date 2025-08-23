Ситуация в Серебрянском лесничестве развивается неблагоприятно для украинских подразделений, отмечает военный ресурс Deep State.
Продвижение российских войск продолжается: они используют ранее достигнутые успехи и проблемы на этом направлении. Основную роль играют небольшие группы пехоты, которые проникают вглубь территории, постоянно оказывают давление на оборону и стремятся закрепиться на новых позициях. Отмечаются случаи, когда украинские позиции фактически существуют лишь формально, а противник неожиданно оказывается в тылу, выходя к расчетам дронов, средств радиоэлектронной разведки и другим подразделениям.
Особенно сложное положение складывается в лесных массивах на северном берегу Северского Донца, где сохраняется угроза перерезания дороги в районе Дроновки, что может негативно сказаться на удержании линий обороны.
Российские силы стремятся полностью вытеснить украинские войска из Серебрянского лесничества и завершить затяжное противостояние за этот участок. Одновременно усиливается давление в направлении Ямполя, фиксируется появление российских подразделений вблизи трассы Ямполь-Заречное.
В самом Заречном ситуация также обостряется: противник постепенно продвигается вглубь населенного пункта, обходя позиции, и его вытеснение становится всё более затруднительным.
Ранее ВС РФ мощным групповым ударом с использованием ОТРК «Искандер», ударных беспилотников «Герань» и авиабомб ФАБ-500 уничтожили свыше 600 украинских боевиков с техникой в ДНР.