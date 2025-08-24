США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня»

Издание отметило, что самолет прибыл в Гренландию после заявлений американского лидера Дональда Трампа ранее в этом месяце о том, что две атомные подводные лодки были размещены в «соответствующих регионах» на фоне «провокационных заявлений», сделанных зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым в соцсетях.