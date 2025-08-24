Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня»

США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня» E-6B Mercury, об этом сообщил журнал Newsweek.

Источник: AP 2024

По словам источника издания, военный командный самолет США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, был замечен во время «необычного» полета вблизи Гренландии.

Военно-морские силы США подтвердили размещение воздушного командного пункта на базе Питуффик для проведения плановых операций и учений в Тихом и Атлантическом океанах.

«Стратегические силы ВМС США проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере», — уточнил в комментарии журналу представитель подводных сил США командующий Джейсон Фишер.

Издание отметило, что самолет прибыл в Гренландию после заявлений американского лидера Дональда Трампа ранее в этом месяце о том, что две атомные подводные лодки были размещены в «соответствующих регионах» на фоне «провокационных заявлений», сделанных зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым в соцсетях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше