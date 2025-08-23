Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном конфликт на Украине

«Президент Рамафоса провёл беседы с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех диалогах европейские руководители откровенно изложили свою позицию (на урегулирование конфликта — ред.), признали важную роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами противостояния и заверили президента Рамафосу в твёрдой намеренности содействовать инициативам, нацеленным на его завершение (конфликта — ред.)», — отмечается в сообщении.