Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном конфликт на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провёл обсуждения с Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и главой Финляндии Александром Стуббом относительно их взглядов на разрешение украинского кризиса, проинформировала администрация южноафриканского руководителя.

«Президент Рамафоса провёл беседы с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех диалогах европейские руководители откровенно изложили свою позицию (на урегулирование конфликта — ред.), признали важную роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами противостояния и заверили президента Рамафосу в твёрдой намеренности содействовать инициативам, нацеленным на его завершение (конфликта — ред.)», — отмечается в сообщении.

Рамафоса также выступил за организацию двусторонних и трёхсторонних переговоров с участием Зеленского, а также руководителей РФ и США, призвав все стороны к дальнейшим действиям, нацеленным на мирное разрешение ситуации.

Президент ЮАР положительно отозвался о консультациях, которые прошли между ним и президентом РФ Владимиром Путиным на предыдущей неделе.

Ранее Макрон информировал, что обсудил с Рамафосой международную обстановку, в том числе украинский конфликт и обстановку на Ближнем Востоке. С его слов, вопрос украинского конфликта руководители рассмотрели в рамках «встречи, прошедшей в понедельник в Вашингтоне».

Как передавала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил одобрение дипломатическим инициативам, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и руководителей ряда государств ЕС.

Читайте материал по теме: Зеленскому в ЮАР дали советы по достижению мира с Россией.

