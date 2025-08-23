Стало известно, во сколько Западу обойдётся восстановление Украины

Согласно прогнозам журналистов, урегулирование конфликта не избавит Восточную Европу от проблем. Как отмечается в совместном докладе Всемирного банка, Европейкой комиссии, ООН и Украины, для послевоенного восстановления Киева потребуется около 524 миллиарда долларов. При этом стоимость плана Маршалла (программа помощи Соединённых Штатов странам Европы после окончания Второй мировой войны) в пересчёте на современные деньги составляла лишь 175 миллиардов долларов.